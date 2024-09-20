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Фото: скриншот с видео УМВД России по г. Челябинску

Жителю Челябинска, угрожавшему отрезать язык учителю, грозит срок в колонии

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту действий мужчины в одной из школ Челябинска, сообщает Следственный комитет РФ.

"Разборки" произошли в школе №71 19 сентября. Учитель математики - классный руководитель пятиклассников - попросила детей из цыганской семьи разговаривать на русском, чтобы понимать их. Мальчик пожаловался отцу, который и пришел в класс с угрозами.

Отец ученика повышенным голосом, используя мат, угрожал учителю: обещал "отрезать язык" и поспособствовать увольнению из школы. Родитель кричал так, что было слышно в соседних классах. Коллеги учительницы вызвали Росгвардию, а ей — скорую.

На место выехали сотрудники МВД, мужчину сразу задержали. В полицейском участке мужчина на камеру извинился за свой поступок и попросил его простить.

Педагога госпитализировали, а позже перевели в реанимацию с инсультом. Сейчас ее состояние стабильное.

Мужчине уже дали 15 суток за хулиганство по административной статье.

Теперь в СКР завели уже уголовные дела по статьям "Угроза убийством" и "Хулиганство". Мужчине теперь грозят разные виды наказания: от обязательных работ на срок до 480 часов, штрафа от 300 до 500 тысяч рублей до лишения свободы до двух лет.

Теги: Бастрыки, СК, Челябинск, школа, учитель, угроза, хулиганство, уголовное дело


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