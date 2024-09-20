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Происшествия Донецкая Народная Республика
Фото: Накануне.RU

Четверым бойцам армии России вменили убийство военкора Бентли

Бойцам армии России Виталию Вансяцкому, Владиславу Агальцеву, Владимиру Бажину и Андрею Иорданову грозит срок за пытки и убийство военного корреспондента Рассела Бентли.

По данным следствия, 8 апреля в городе Донецке Вансяцкий, Агальцев и Иорданов "применили к Бентли физическое насилие и пытки", ставшие причиной смерти пострадавшего. В тот же день Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ 2115 с телом Бентли. 9 апреля по указанию Вансяцкого солдат той же войсковой части Бажин переместил останки Бентли с места произошедшего. Обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела, которые вскоре передадут для утверждения обвинительного заключения и направления в суд, сообщает СКР.

РИА Новости приводит биографию Бентли. Он родился в обеспеченной американской семье в 1960 г., вырос в элитном районе Далласа. Его мировоззрение в подростковом возрасте начало формироваться под влиянием войны во Вьетнаме и ее последствий. Он стал ярым антиимпериалистом и антирасистом, считая зарубежные военные авантюры Вашингтона нарушением суверенитета других стран. В 2014 г. он приехал на Донбасс и вступил в батальон "Восток".

Бентли говорил, что восхищается мужеством и стойкостью жителей региона, которые были не согласны с нелегитимной сменой режима на Украине, и называл Донецк своим домом. Американец собирал деньги и доставлял гуманитарную помощь старикам, женщинам и детям. Вместе с добровольцами Донбасса сражался за Донецкий аэропорт, поселок Спартак, Авдеевку и Ясиноватую. Позже принял православие, получив при крещении имя Борис. В 2016 г. он обвенчался с коренной дончанкой, учительницей английского языка Людмилой.

В 2021 г. Бентли получил российское гражданство. В 2023-м стал сотрудничать с агентством Sputnik в качестве корреспондента.

Теги: Рассел Бентли, военный корреспондент, пытки, убийство


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