20 Сентября 2024
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

При Минпросе создан Всероссийский родительский комитет

Состоялось первое заседание Всероссийского родительского комитета – нового консультативного органа при Минпросвещения РФ. В комитет назначены около 60 человек. Организация создана по поручению президента РФ Владимира Путина. Чем она будет заниматься?
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Глава Минпроса Сергей Кравцов сказал, что комитет будет объединять усилия родительской общественности, органов власти и общественных институтов в вопросах воспитания детей и молодежи. Он станет единым методическим центром для родительских объединений по всей стране, готовить темы для проведения внеурочных занятий "Разговоры о важном", участвовать в обсуждении стратегии развития образования.

По предложению министра председателем комитета стал директор Международного детского центра "Артек". Также в его состав вошли победители конкурса "Это у нас семейное", заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин, телеведущая Мария Ситтель, народная артистка РФ Диана Гурцкая, фигурист Роман Костомаров, мать участника СВО и Героя России Сапижат Мазаева и др.

По словам первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, Российское общество "Знание" проведет конкурс инициатив родительских сообществ. На эти цели выделен 1 млрд рублей. Школьные родительские комитеты в рамках конкурса смогут получить от 500 тыс. до 2 млн рублей. Директор "Знания" Максим Древаль уточнил, что такой конкурс планируется сделать ежегодным.

Второе заседание комитета планируется провести до 20 ноября, и на нем будут объявлены результаты конкурса.

В прошлом году Родительская палата заявила, что Всероссийский совет родителей при Минпросе не работает. Теперь создан "родительский комитет". На странице Минпроса люди скептически оценивают это событие. Большинство отмечают фиктивность участия родителей, "карманность" созданной организации, помпезность при огромной нехватке учителей и их мизерных зарплатах.

"Тут должны присутствовать представители родительских сообществ страны, от каждого региона. Чтобы доносить актуальные вопросы и запросы и чтобы объективно оценивать ситуацию в школе и образовании. Иначе это фикция и очередное продвижение каких-то своих целей", - написала Татьяна Памятных.

Глава городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель информатики Михаил Богданов считает, что история исполнения поручения президента о создании такого комитета модельная и показательная. В ней, как под микроскопом, виден весь механизм работы чиновничьей машины. Так же создавалось "Движение первых". Президент дает разумное поручение с целью ввести воспитательное начало и участие родителей, чиновники берут под козырек и - создают мертворожденные организации из "своих" людей. После чего рапортуют, что поручение исполнено. Работа же этих организаций выливается в имитацию и освоение денег. Но по отчетам все замечательно.

Теги: родители, образование, минпросвещения


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