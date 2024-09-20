Shot: Кашпировского проверят на мошенничество

Анатолия Кашпировского проверят на мошенничество, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, соответствующее письмо правозащитный центр "Сорок сороков" направил председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Кроме мошенничества, "экстрасенса" проверят на уклонение от уплаты налогов и осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации. Отмечается, что оплату "волшебник" принимает либо наличными, либо себе на карточку.

Ранее стало известно, что Кашпировский снова анонсирует свои услуги по "исцелению". Пока на его сеансы можно попасть только в Москве, но "маг" обещает скоро приехать в Санкт-Петербург.

По данным SHOT, одна встреча с "доктором" стоит от 3500 до 9 тысяч рублей. За индивидуальный прием придется отдать 25 тысяч. Билеты на сеансы раскупаются задолго до встречи. На одной из первых было около 300 человек.

Известно, что за несколько дней приемов Кашпировский и его супруга (помощница) – 65-летняя Гулизар Чалбашова – заработали около 6 миллионов рублей.