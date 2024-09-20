20 Сентября 2024
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Фото: wink.ru/скрин

«Комбинация» в сердце Екатеринбурга: «Ростелеком» и онлайн-кинотеатр Wink приглашают жителей города на премьерный показ сериала и встречу с главными героями

25 сентября в 19:00 в Екатеринбурге пройдет показ двух эпизодов сериала «Комбинация» о легендарной женской поп-группе. Мероприятие состоится в Музее Советского быта «Сделано в СССР». Гостями показа станут актеры, исполнившие ключевые роли – Татьяна Струженкова и Владимир Канухин. Они воплотили образы клавишницы Светланы Костыко и композитора знаменитой группы Виталия Окорокова. Звезды пообщаются со зрителями, раскроют секреты съемок и сделают со всеми желающими памятные фотографии. Все гости получат вкусный сюрприз, а самые активные участники мероприятия – яркие призы и подписку на Wink. Зарегистрироваться на премьерный кинопоказ можно по ссылке.

Выбор места презентации в Екатеринбурге неслучаен. Уникальное культурное пространство в самом центре уральской столицы, словно машина времени, перенесет гостей вечера во времена недалекого прошлого и оживит самые яркие и теплые воспоминания. Здесь представлены экспонаты, отражающие повседневную жизнь советских граждан, а комнаты воссоздают интерьеры нескольких эпох СССР.

Елена Комона, заместитель директора по работе с массовым сегментом компании «Ростелеком» на Урале поясняет: «Реальная история о простых девушках из Саратова, покоривших музыкальную сцену в конце 80-х годов, продолжает удивлять и радовать зрителей. Только за первые дни показа сериал “Комбинация” стал настоящим хитом, собрав миллионы просмотров по всей стране в видеосервисе Wink. Атмосфера и энергетика фильма придутся по вкусу как молодому, так и старшему поколению. Зрители окунутся в атмосферу советского времени и насладятся игрой талантливых актеров. Ждем вас на премьере».

(2024)|Фото: wink.ru/скрин

Актриса Татьяна Струженкова рассказала, что режиссер сериала Никита Власов создал на площадке очень теплую и душевную атмосферу. Вся команда быстро сдружилась, а хиты «Комбинации» сопровождали весь съемочный процесс.

«Режиссер Никита Власов всегда ходил с огромной колонкой и постоянно ее врубал. И это было классно. В 7 утра ты слышишь одну из энергичных песен “Комби”. Каждый день – праздник! Мы всегда знали, что идет режиссер, что он где-то рядом, и сразу приободрялись. Дорогие екатеринбуржцы, приглашаю на премьеру. Вместе с моим коллегой Владимиром Канухиным мы расскажем вам много интересного. Ждём вас! Будет здорово!», - пригласила Татьяна Струженкова.

История фильма разворачивается в удивительное время, когда обычный провинциальный милиционер мог мгновенно стать звездой шоу-бизнеса. В съемках приняли участие реальные участники событий, включая экс-солисток – Алену Апину и Татьяну Иванову. Зрители услышат хиты легендарной группы – «Американ бой», «Рашен герлз», «Два кусочека колбаски», «Бухгалтер» и многие другие, но в совершенно новой яркой аранжировке.

Теги: комбинация, ростелеком, wink, премьерный показ, онлайн-кинотеатр


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