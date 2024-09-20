Уральские спортсмены обвинили в мошенничестве бывшего защитника ХК "Автомобилист"

Спортсмены из Свердловской области обвинили бывшего защитника ХК "Автомобилист" в мошенничестве. Тот якобы обещал им карьерный рост за денежное вознаграждение.

Как передает Telegram-канал Ural Mash, один из спортсменов якобы заплатил экс-защитнику 100 тыс. рублей, взятые в кредит, ради места рязанской команде, которая играет в ВХЛ. Парню якобы пообещали, что деньги перешли "в нужные руки" и его скоро позовут на просмотр.

Только спустя несколько месяцев бывший игрок связался со спортсменом и сказал, что того ждут в Рязани. Парень купил билеты, но тут ему снова позвонили и сообщили, что ХК что-то напутал с датами. После этого горе-агент якобы отключил телефон и больше на связь не выходил.

Сообщается, что подобных случаев было несколько. По данному факту пострадавшие написали заявление в прокуратуру.