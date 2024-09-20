XI межрегиональный форум педагогов дошкольного образования в Ивановской области прошел при поддержке регионального парламента

XI межрегиональный форум педагогов дошкольного образования прошел 19 сентября в Кинешме Ивановской области. Традиционно он проведен в преддверии Дня дошкольного работника при поддержке депутатов Ивановской областной Думы.

Участниками форума стали специалисты системы образования, руководители и педагогические работники детских садов Ивановской области, а также представители педагогической общественности из Владимира, Костромы и Ярославля.

Приветствуя участников форума, председатель Ивановской областной Думы Марина Дмитриева отметила: «Каждый год мы проводим форум в разных муниципалитетах и посвящаем особой теме. Нынешний форум посвящен Году семьи».

Особенностью форума стало то, что мастер-классы, на которых участники осваивали навыки социокультурного воспитания дошкольников, провели родители и педагоги кинешемских детских садов вместе со своими воспитанниками. В творческих мастерских форума его участники говорили о базовых семейных ценностях, о традициях и современности дошкольного образования. В рамках форума прошли мастер-классы, на которых участники осваивали азы живописи, семейных ремесел, проходили школу театрального искусства. Полученные навыки социокультурного воспитания дошкольников педагоги будут использовать в своей работе.

На пленарном заседании Марина Дмитриева отметила, что в последние годы системе дошкольного образования в регионе уделяется пристальное внимание. «У нас реализуется целый ряд проектов по ремонту учреждений, благоустройству территорий, созданию физкультурно-игровой инфраструктуры», – пояснила она.

Однако, по ее словам, ключевой фигурой в этой сфере все равно всегда остается педагог дошкольного образования.

«Форум дает возможность воспитателям детских садов, руководителям учреждений пообщаться друг с другом, поделиться методическими наработками, педагогическими технологиями, а молодым педагогам выстроить свой профессиональный и личностный маршрут развития», – сказала Марина Дмитриева.

Она подвела итоги конкурса методических разработок по физическому развитию детей дошкольного возраста «Спортландия-2024». А депутаты Ивановской областной Думы поощрили номинантов из своих избирательных округов сертификатами на приобретение спортивно-игрового оборудования, сообщает пресс-служба Ивановской областной Думы.