Наталье Комаровой прочат карьеру в Совете Федерации

Экс-губернатору ХМАО Наталье Комаровой прочат карьерный взлет в Совфеде, сообщает Telegram-канал "Погоны и галстуки" со ссылкой на свои источники.

По данным ПиГ, осенью Комарова займет пост председателя одного из комитетов верхней палаты парламента.

"У Комаровой прекрасные отношения со спикером Совета Федерации Матвиенко, она опытный политик с большим опытом работы в качестве губернатора. Так что работать в Совфеде она будет не просто на должности сенатора", — рассказал инсайдер.

Об отставке Комаровой стало известно летом текущего года. Ее пост занял глава Тюмени Руслан Кухарук, пообещавший Уральскому полпреду Владимиру Якушевой выдвинуть Комарову сенатором.

Осенью после выборов главы региона, Наталья Комарова официально была назначена сенатором.