Главный нарколог УрФО предложил отложить запрет продажи алкоголя лицам до 21 года

Главный психиатр-нарколог Уральского федерального округа Антон Поддубный предложил временно отложить запрет продажи алкоголя лицам до 21 года. Также он назвал сроки.

Ранее стало известно, что в Госдуме хотят поднять возрастной ценз для продажи спиртных напитков лицам до 21 года. Однако Поддубный предлагает пока не торопиться, при этом отмечая, что "чем позже человек познакомится с алкоголем, тем лучше". По его словам, новые правила продажи алкоголя можно вводить в отсроченной перспективе – например, для детей, рожденных с 2030 года.

"Такая мера, наверное, имеет право быть. Может быть, какой-то отсроченный эффект вступления в силу […] Условно, дети, рожденные в 2030 году, к примеру, они уже не смогут покупать алкоголь", - заявил Антон Поддубный в интервью "Областному телевидению".

Напомним, что совсем недавно в уральском городе Заречный силовики накрыли цех по изготовлению контрафактного спиртного известных марок.