Россияне поймали акулу весом около 300 кг

Как пишет Telegram-канал Amur Mash, любители рыбалки в Охинском районе сжалились над рыбой, распутали ее из сетей и отпустили на волю. Для этого пришлось ее вытянуть на мелководье.

Акула уплыла назад в море, помахав спасателям хвостом.

Отмечается, что это была неопасная для человека акула – сельдевая. Случаев их нападения на людей не было. Ее зубы направлены внутрь, чтобы удерживать пойманную рыбу. Но все же специалисты советуют быть осторожнее и в случае появления акулы рядом, прекратить рыбалку.

Ранее на Сахалине зоозащитники спасли раненого сивуча. Животное нашли на Охотском побережье Корсаковского района. На шее сивуча была пластиковая удавка, которая глубоко врезалась в кожу. Волонтеры спасли животное и отпустили.