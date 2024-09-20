Глава Еврокомиссии прибыла на Украину

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала на Украину. Она объяснила, зачем прибыла в страну.

"Мой восьмой визит в Киев происходит на фоне скорого наступления отопительного сезона… Я приехала сюда обсудить поддержку со стороны Европы. От подготовки к зиме до обороны, вступления (в ЕС) и прогресса по вопросу кредитования со стороны Большой семерки", - приводит РИА Новости запись политика в соцсети X.

Ранее Ляйен сообщила, что Евросоюз выдаст Украине €160 млн, включая 100 млн из доходов от активов России, на восстановление энергетических объектов к предстоящей зиме. Их направят на производство 15% от потребностей в энергетике. ЕС также увеличит экспорт энергии для покрытия еще 12% от потребностей этой страны. Всего обеспечат около 4,5 ГВт энергии из 9 ГВт потерянных мощностей. Ранее Евросоюз уже предоставил более €2 млрд на поддержку энергетики Украины.