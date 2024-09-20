Белый дом заявил о готовности ужесточить санкции против российской нефти

США намерены ужесточить санкционный режим против российской нефти. Об этом заявил заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх.

Он уточнил, что речь идет как об ограничениях в отношении теневого флота, так и в отношении объема нефти.

Вашингтон рассчитывает за период от полугода до трех лет сократить доходы России от продажи нефти, добавил Сингх. "Это будет сделано с помощью санкционных и других инструментов, чтобы преследовать их углеводороды", — цитирует Сингха РИА Новости.

Ранее в МИД РФ заявляли, что политика западных стран, направленная на введение потолка цен на российскую нефть, оказалась провальной. Москва продолжает поставлять топливо за рубеж на фоне всевозможных ограничений, и даже по более высоким ценам, отмечали в министерстве.