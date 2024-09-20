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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Илона Маска проверит секретная служба США из-за записи в соцсети

Секретная служба Соединенных Штатов проверит Илона Маска после высказывания про Камалу Харрис и Джо Байдена в соцсетях. Фраза Маска была ответом на высказывание другого пользователя, пишет РИА Новости.

"Почему они покушаются на Дональда Трампа?" — написал гражданин в социальной сети X под аккаунтом DogeDesigner.

Маск в ответ написал фразу, в которой удивляется, почему до сих пор никто не пытался убить Джо Байдена и Камалу Харрис, в отличие от Трампа.

Свое рассуждение миллиардер почти сразу же удалил.

Теперь секретная служба будет выяснять, представляет ли Илон Маск угрозу для важных лиц государства. В США такие высказывания с угрозами президенту или вице-президенту - уголовно наказуемое преступление, которое влечет крупный штраф или тюремный срок до пяти лет.

19 сентября Илон Маск написал, что в США цензура захватила все сферы жизни.

"Цензура повсюду в Америке", — написал он.

Так Маск прокомментировал публикацию другого пользователя соцсети о том, что, если президентом станет Камала Харрис, "происходящее в Калифорнии может распространиться на все США".

Предприниматель не первый раз обвиняет власти в цензуре. Зимой он заявил, что американцы не понимают "даже малой доли" того, какой властью обладает цензурный "государственно-промышленный комплекс".

Также Илон Маск исключил возможность совершать полеты на Марс, если президентом станет Харрис. По его словам, "законы и правила будут ухудшаться с каждым годом, пока каждая масштабная инициатива — от высокоскоростной железной дороги … до создания жизни на нескольких планетах — не станет фактически незаконной".

Теги: Трамп, Маск, Харрис, Байден, США, цензура


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