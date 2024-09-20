Во время "Кросса наций" в центре Екатеринбурга перекроют три улицы

В Екатеринбурге из-за проведения "Кросса наций" временно перекроют три улицы. Соответствующее постановление за подписью главы города Алексея Орлова опубликовано на сайте мэрии.

Забег пройдет в ближайшую субботу - 21 сентября. В этот день с 07.00 до 15.00 будет прекращено движение всех видов транспорта по улице Татищева - от улицы Мельникова до улицы Репина и по улице Пирогова - от улицы Репина до улицы Татищева. Также с 10.00 до 15.00 движение закроют по улице Репина - от улицы Татищева до улицы Пирогова.

А вот парковку в границах улиц Пирогова – Ключевской – Крылова – Татищева, а также Крылова – Крауля – Пирогова – Анри Барбюса закроют уже сегодня в 12.00 вплоть до 15.00 21 сентября.

Помимо этого, в границах улиц Репина – Крауля – Мельникова – Татищева с 09.30 до 15.30 запретят розничную продажу алкогольной продукции.