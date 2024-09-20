Алаудинов: ВСУ в начале атаки на Курскую область использовали более 200 танков

ВСУ в начале атаки на Курскую область задействовали более 200 танков и более 400 единиц бронетехники, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

По его словам, операция готовилась как блицкриг. "Очень большие ресурсы были задействованы для проведения этой акции", — сказал командир "Ахмата" в эфире ВГТРК.

Алаудинов добавил, что из-за значительных потерь украинские военные вынуждены прибегать к резервам, предназначенным для "критического момента", таким как танки Leopard.

Ранее Алаудинов назвал атаку ВСУ в Курской области решающим сражением СВО. Он пояснил, что, благодаря тому, что ВСУ бросили на Курск наиболее боеспособные подразделения, российские военные смогут нанести по ним "сокрушительный удар" и лишить Киев основных резервов.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. 7 августа глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту России Владимиру Путину разгромить части Вооруженных сил Украины, которые проникли в регион. По официальной информации российских властей на 12 августа (более свежие данные не озвучивались), 28 населенных пунктов сейчас заняты ВСУ и примерно о 2 тыс. их жителей властям ничего не известно, 180 тыс. человек в приграничных районах подлежат эвакуации.