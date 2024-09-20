В Свердловской области запустили "горячие линии" по теплоснабжению

В муниципалитетах Свердловской области начали работу "горячие линии" по теплоснабжению.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, их телефоны размещены на официальных сайтах и в социальных сетях органов местного самоуправления. Также информацию о ходе запуска тепла свердловчане могут узнать по телефону 112.

По состоянию на сегодня, 20 сентября, тепло полностью включено в 20 муниципалитетах Среднего Урала. В целом по области уже отапливаются 13,2 миллиона квадратных метров жилья (13,4%). Подача тепла началась в 564 школах, 895 детских садах, 546 учреждениях здравоохранения, 496 учреждениях культуры и 320 прочих учреждениях социальной сферы.

Напомним, что тепло в дома жителей Екатеринбурга обещают дать уже к 1 октября. Накануне была опубликована карта подключения.