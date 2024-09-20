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Происшествия Амурская область
Фото: Накануне.RU

В Благовещенске водитель получил 14 лет за то, что сбил на автомобиле девять пешеходов

В Благовещенске суд наказал за смертельное ДТП Евгения Бакарюкина. Он признан виновным в смерти в аварии нескольких людей, в том числе троих подростков.

Он получил 14 лет колонии строгого режима. Ему также запрещено садиться за руль автомобиля 3 года после отбытия основного наказания. Кроме того, он должен возместить материальный и моральный вред потерпевшим, сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области.

Авария случилась 14 июня 2024 г. Автомобиль на большой скорости выехал на тротуар в районе перекрестка улиц Василенко-Воронкова в Благовещенске и сбил девять пешеходов. На месте погибли три человека, включая двоих подростков. Двое, в том числе подросток, умерли в больнице. Еще двое подростков и двое взрослых получили тяжелые травмы. Водитель был пьян.

Теги: Евгений Бакарюкин, Благовещенск, авария, пешехорды, подростки


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