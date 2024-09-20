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Фото: Накануне.RU

Мир сошел с ума: в Ивано-Франковске будут бороться с русским языком

В Ивано-Франковске начинают работать "языковые патрули". Они будут следить за тем, чтобы в городе не говорили по-русски.

Как рассказал глава города Руслан Марцинкив, в патрули уже записались 74 добровольца, пишет Lenta.ru.

"Мы до конца этой недели еще ожидаем заявок наших желающих, впоследствии будет короткий отбор, обучение. И люди будут работать как общественные инспекторы, волонтеры", – сказал он.

Работать патрули начнут в ближайшее время.

Ранее мэр говорил, что русского языка в городе "стало больше" и это "проблема нашего государства". Марцинкив отметил, что "языковые инспекторы" при просьбе говорить на украинском языке будут делать замечания вежливо и терпеливо. Если гражданин ответит агрессивно, волонтеры будут вызывать полицию.

Ранее против такой инициативы выступил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. СМИ отмечают, что с начала конфликта в Иваново-Франковск приехало много русскоязычных украинцев с востока и юга страны.

В 2019 году на Украине был принят закон о языке, который определяет украинский как единственный государственный и официальный на территории страны.

О подобных инициативах в других городах страны пока не сообщается.

Теги: украина, Иаваново-Франковск, русский, украинский язык, патруль


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