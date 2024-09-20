В Екатеринбурге пропал 15-летний студент технологического колледжа

В Екатеринбурге разыскивают 15-летнего студента первого курса местного технологического колледжа. Как сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу, утром четверга около 09.20 Евгений ушел из общежития по улице Войкова, 2 на пары и пропал.. На связь подросток не выходит.

Парень худощавого телосложения, рост 170 см., серые глаза и русые волосы. Из особых примет: носит очки для зрения в черно-красной оправе (близорукость). Последний раз его видели в черной толстовке с капюшоном, черных спортивных штанах, кроссовках и с черной сумкой через плечо.

Полиция сообщает, что ранее подросток уходил из дома.

Всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о местонахождении студента, просят сообщать по телефонам +7(343)356-42-14 (дежурная часть отдела полиции № 14) либо 02 (102 по мобильному).