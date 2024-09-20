20 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

Российским пенсионерам предложили давать 13-ю пенсию

В России могут ввести 13-ю пенсию. Как рассказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, предложение о ежегодной выплате внесут на рассмотрение правительства до конца года.
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По его словам, в Госдуме уже рассматривали такой законопроект, но его не одобрили. Сейчас решили внести на одобрение снова из-за повышенной инфляции, пишет РИА Новости.

"Доходы наименее защищенных слоев населения, таких как пенсионеры, не успевают за темпами роста цен", — объяснил Чернышов.

Планируется, что 13-ая пенсия будет выплачиваться перед Новым годом как материальная помощь и будет для всех одинаковой.

Вопрос о помощи пенсионерам начали обсуждать еще осенью прошлого года. Тогда Чернышов предложил сделать выплату престарелым ко дню рождения. Но не все парламентарии одобрили проект.

Напомним, что ежемесячную индексируемую прибавку к пенсии - 1200 рублей – теперь будут получать пенсионеры старше 80 лет, а также те, кто получает пенсию в связи с инвалидностью первой группы. Такой закон подписал Владимир Путин в августе.

До этого вернули индексацию социальных выплат работающим пенсионерам. С 1 января 2025 года они будут получать страховую выплату, а также фиксированную доплату к ней. А с 1 октября этого года повысят пенсии военным пенсионерам и приравненным к ним категориям, а также тем, кто прекратил работу в августе.

Вырастут и выплаты пенсионерам, у которых появились нетрудоспособные члены семьи. За каждого иждивенца начислят 2,5 тысячи рублей в месяц.

Теги: пенсия, пенсионер, повышение, Госдума, Чернышов, закон


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