Российским пенсионерам предложили давать 13-ю пенсию

В России могут ввести 13-ю пенсию. Как рассказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, предложение о ежегодной выплате внесут на рассмотрение правительства до конца года.

По его словам, в Госдуме уже рассматривали такой законопроект, но его не одобрили. Сейчас решили внести на одобрение снова из-за повышенной инфляции, пишет РИА Новости.

"Доходы наименее защищенных слоев населения, таких как пенсионеры, не успевают за темпами роста цен", — объяснил Чернышов.

Планируется, что 13-ая пенсия будет выплачиваться перед Новым годом как материальная помощь и будет для всех одинаковой.

Вопрос о помощи пенсионерам начали обсуждать еще осенью прошлого года. Тогда Чернышов предложил сделать выплату престарелым ко дню рождения. Но не все парламентарии одобрили проект.

Напомним, что ежемесячную индексируемую прибавку к пенсии - 1200 рублей – теперь будут получать пенсионеры старше 80 лет, а также те, кто получает пенсию в связи с инвалидностью первой группы. Такой закон подписал Владимир Путин в августе.

До этого вернули индексацию социальных выплат работающим пенсионерам. С 1 января 2025 года они будут получать страховую выплату, а также фиксированную доплату к ней. А с 1 октября этого года повысят пенсии военным пенсионерам и приравненным к ним категориям, а также тем, кто прекратил работу в августе.

Вырастут и выплаты пенсионерам, у которых появились нетрудоспособные члены семьи. За каждого иждивенца начислят 2,5 тысячи рублей в месяц.