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Фото: Накануне.RU

Таксистам могут запретить повышать цены во время ЧС и непогоды

Закон о такси могут скорректировать в осеннюю сессию.

Депутаты Госдумы всех фракций подготовили проект поправок в действующее регулирование. Предлагается наложить запрет на необоснованное повышение цен во время чрезвычайной ситуации и природных катаклизмов. Также водителям могут разрешить использовать любой цвет машины при работе, оставив только фонарь на крыше. Соответствующие предложения сформированы по итогам межфракционного заседания в Думе, на котором обсуждались эти меры.

Во фракции "Новые люди" считают, что новый закон, который вступил в силу 1 сентября 2023 года, но стал слишком сложным для исполнения, создал сразу несколько серьезных проблем участникам рынка, особенно самозанятым таксистам, которых в отрасли большинство — до 3 млн человек.

Участники заседания указали, что в настоящее время водители обязаны менять цвет своей машины, регистрироваться в реестре Минтранса или региональных властей, что становится открытой информацией и оказывает давление на стоимость автомобиля при продаже, снижая ее. Перед рейсом нужно получать маршрутный лист, проходить медосмотр, ТО и многое другое, хотя на практике такой подход невыполним из-за того, что в стране нет нужной инфраструктуры для этого.

Новое регулирование отразилось на стоимости услуги: во время повышенного спроса цена на такси увеличивается в три–пять раз. Поэтому в осеннюю сессию депутаты намерены вынести на первое чтение пакет поправок к закону о такси, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что таксистам, работающем в частном порядке, предложено упростить прохождение медосмотра и технического осмотра.

Теги: такси, транспорт


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Ранее 18.09.2024 02:42 Мск Таксистам-частникам могут упростить прохождение медосмотра и ТО

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