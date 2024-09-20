Ожидается снижение числа занятых при более высоком росте ВВП

В России количество трудоспособных граждан достигнет пика к 2030 года – 87,3 млн человек, а затем начнет сокращаться до 75 млн человек к 2050 году.

Как сообщили эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН в докладе "Российский рынок труда: дисбалансы и перспективы", снижение числа рабочей силы будет сопровождаться автоматизацией труда и ростом ее производительности.

По словам экспертов, отечественная экономика переживает масштабный сдвиг в структуре производства, распределении доходов, формировании цен – на изменения, произошедшие за два последних года, в нормальных условиях понадобилось бы десятилетие.

Это связано с ростом значимости реального сектора и оказывает серьезное влияние на различные направления развития экономики, в том числе на занятость россиян.

Чем больше зумеров (молодые люди людей в возрасте 12–27 лет) выходит на рынок труда, тем сложнее становятся их отношения с работодателями. По словам экспертов, недовольство растет с обеих сторон. Это происходит во всем мире, и в России, в том числе.