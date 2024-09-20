"Россия" возобновит полеты на двухэтажных Boeing

Авиаперевозчик "Россия" будет использовать двухэтажные лайнеры Boeing 747–400.

Они будут летать внутри страны. В ближайшее время для Boeing 747–400 запланировано три пассажирских рейса. Самолет будет использоваться на рейсе Москва—Красноярск 22, 29 и 30 сентября.

С конца сентября авиакомпания введет второй двухэтажный самолет в эксплуатацию, сообщает ТАСС.

Перевозчик получил двухпалубные самолеты в 2016 году после того, как в группу "Аэрофлот" перешла часть парка обанкротившейся "Трансаэро".

Напомним, группа "Аэрофлот", в которую также входит "Победа" и "Россия", за июнь — август перевезла внутри России рекордные в новейшей истории 13,5 млн человек.