Безработица в Центральной России снизилась до 1,8%

Безработица в Центральной России упала до минимальных 1,8%.

Об этом говорится в материалах Банка России. Данный показатель – наименьший среди всех федеральных округов. Самая высокая безработица в Сибири — 2,9%, а также на юге России — 4,7%. В среднем в стране безработица составила 2,5%. Основные причины такой динамики — общая нехватка кадров и переезд специалистов в Москву.

По словам экспертов, наименьший уровень безработицы в ЦФО связан с тем, что в центральных субъектах высокая концентрация экономической активности, развита инфраструктура, а также много образовательных учреждений, готовящих специалистов под потребности рынка

Хотя власти уже озаботились программой повышения внутренней мобильности, мер недостаточно, чтобы специалисты переезжали в малопривлекательные субъекты.

В ЦФО проживает больше всего населения — здесь сосредоточено и больше всего вакансий. Однако персонала всё равно не хватает. В других же регионах дефицит специалистов выше, а конкурс — ниже.

Медиана предлагаемой зарплаты в ЦФО — 80 тыс. рублей, в Москве — 100 тыс., а в Московской области — 79,7 тыс., поделилась эксперт. В среднем по стране показатель составляет 69,9 тыс., сообщают "Известия".