Задержан житель Челябинска, который довел учительницу до госпитализации

В Челябинске задержан мужчина, который в школе грубо вел себя с учительницей, из-за чего женщину госпитализировали.

Как заявила в Telegram официальный представитель МВД России Ирина Волк, ему грозит арест. В класс в школе №71 зашел мужчина, вероятно, отец одного из учащихся. Он стал плохо высказываться об учительнице. Женщине стало плохо, она была госпитализирована.

Следственное управление СК РФ по региону начало проверку по признакам преступлений, предусмотренных статьей "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" и статьей "Хулиганство".

Ночь мужчина проведет в отделе полиции. За совершение мелкого хулиганства ему грозит до 15 суток административного ареста, отметила Волк.

Ранее заместителю директора челябинской школы №68, где произошло нападение школьника на сверстников, вынесли постановление о подписке о невыезде и надлежащем поведении.