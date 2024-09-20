Арестованы шесть фигурантов дела о стрельбе возле офиса Wildberries

В Москве Басманный суд избрал меру пресечения шести фигурантам дела о нападении на офис Wildberries.

Как сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы, под стражу заключены Сайфулаева А.А., Коноплева И.С., Нурматова М.Х., Канаева Р.М., Ефремова А.В. и Мажиева М.Х. Они будут находиться под арестом до 18 ноября.

Басманный суд изберет меру пресечения сооснователю Wildberries Владиславу Бакальчуку 20 сентября.

WB Russ заявила о попытке незаконного проникновения Владислава Бакальчука вместе со своей охраной в офис компании в Москве. Совладелица WB Татьяна Бакальчук назвала неудачной попыткой рейдерского захвата действия ее мужа. Она заявила, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве.