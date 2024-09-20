Суд изберет меру пресечения Бакальчуку 20 сентября

В Москве Басманный суд изберет меру пресечения сооснователю Wildberries Владиславу Бакальчуку 20 сентября.

По факту стрельбы возле московского офиса маркетплейса обвинения предъявлены 33 задержанным. Следствие может обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в течении 48 часов после задержания или попросить продлить срок задержания еще на 72 часа, сообщают "Ведомости".

WB Russ заявила о попытке незаконного проникновения Владислава Бакальчука вместе со своей охраной в офис компании в Москве. Совладелица WB Татьяна Бакальчук назвала неудачной попыткой рейдерского захвата действия ее мужа. Она заявила, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве.