Алаудинов заявил, что ВСУ находятся в тяжелом положении в Курской области

Украинские военные находятся в тяжелом положении на суджанском направлении в Курской области.

Как сообщил в эфире телеканала "Россия-1" командир "Ахмата" Апти Алаудинов, противник "пытается хоть как-то закрепиться на участках, где он находится". Алаудинов рассказал об обстановке в направлении населенных пунктов Рыльск и Льгов.

Вооруженные силы Украины пытались "продавиться" на двух участках.

Ранее российские военные за неделю уничтожили две понтонные переправы, которые украинские войска пытались использовать в Курской области.