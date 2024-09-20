ФСТЭК считает стоимость российского ПО очень высокой

Стоимость российского программного обеспечения очень высока.

Как сообщил заместитель директора Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Виталий Лютиков, отечественные производители, увидев спрос на свои товары, подняли цены в десятки раз. При этом российский софт уступает в качестве зарубежным аналогам, хотя превосходит их в цене.

При этом директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух считает, что стоимость готовых решений российского ПО последние три года ежегодно растет на 15-20%. Но более значительное повышение стоимости он объяснил просьбой заказчика добавить нужную ему функциональность, сообщает РБК.

Ранее правительство России внесло на рассмотрение депутатов Госдумы проект закона, в соответствии с которым правительство и Банк РФ смогут определять перечень объектов критической информационной инфраструктуры, которые должны будут перейти на отечественное программное обеспечение и российскую радиоэлектронную продукцию.