Президент РФ подписал указ об исключении иноагентов из кадрового резерва госорганов

Глава государства Владимир Путин подписал указ, согласно которому, при включении в реестр иноагентов гражданин исключается из кадрового резерва федеральных государственных органов и региональных структур.

Президент внес изменения в "Положение о кадровом резерве федерального государственного органа, кадровом резерве органа публичной власти федеральной территории". Его утвердили в 2017 году.

Ранее глава комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев сообщил, что в осеннюю сессию могут быть внесены изменения в законодательство об иноагентах. Министр юстиции России Константин Чуйченко на заседании коллегии ведомства говорил о том, что законодательство об иноагентах нуждается в донастройке, чтобы исключить возможности ухода от ответственности для тех, кто находится под иностранным влиянием, сообщает Forbes.

С начала текущего года иноагентов оштрафовали на более чем 12 млн руб. за отсутствие маркировки материалов. Как заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникациях Роскомнадзора Евгений Зайцев, общая сумма таких штрафов достигла 1 млрд руб.