2019: Тюменская область в ТОП-5 регионов России по качеству городской среды

2019 год отметился в 80-летней истории Тюменской области позитивными сдвигами в социальной сфере региона и, конечно, экономическом развитии.

Тобольск становится общероссийской достопримечательностью

Так, 5 января стало известно, что проект "Тобольск – духовная сила России" удостоен премии правительства РФ. Проект попал в топ-10 отмеченных в стране. Основной акцент авторы и разработчики делали на привлечении туристов в духовную столицу Сибири, при этом, не пренебрегая социальной значимостью и экономической целесообразностью.

Тот же январь 2019 дал старт масштабному развитию транспортной логистики - трудившийся тогда премьером РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о переводе 229,6 га земель лесного фонда, относящихся к Тобольскому лесничеству, в категорию земель социального назначения. Эта бюрократическая процедура стала точкой отсчета создания аэропорта Тобольска.

Новации в экономике региона

В этом же году в Тюменской области, можно сказать, родилась новая отрасль экономики - производство лекарственных препаратов. Компания "Фармасинтез" объявила о начале строительства крупнейшего в Европе завода по производству гормональных препаратов. Уже через два года - в 2021 - здесь выпустят около 2 млн упаковок лекарств в месяц, а в 2024 году "Фармасинтез-Тюмень" построит и запустит в работу центр разработки и внедрения новых фармтехнологий. То есть, производственные возможности дополняются центром создания новых препаратов для лечения граждан.

Аграрный сектор в 2019 году прирос современным заводом по переработке картофеля мощностью 30 тысяч т в год. Кстати, сегодня пастеризованные овощи, выращенные на тюменской земле, можно приобрести во всех супермаркетах региона. А тюменский "КРиММ" стал не только крупнейшим на постсоветском пространстве центром картофелеводства, но и источником снабжения элитным семенным материалом овощеводов страны и зарубежья.

Уже в 2019 тюменские власти понимали, что кадры становятся одним из ключевых вопросов в экономике. Первый модернизированный кадровый центр открылся в Ишиме, регион вошел в число 16 пилотных субъектов РФ в реализации мероприятий нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". А еще создали Центр опережающей профессиональной подготовки Тюменской области. Ежегодно на его базе осваивают профессии, востребованные на рынке труда несколько десятков тысяч школьников. Для их ранней профориентации действуют 120 программ.

"Тобол" и блинная столица России заинтриговали российских туристов

В 2019 же на экраны страны вышла кинолента "Тобол". Во Дворце искусств "Нефтяник" имени В. И. Муравленко состоялась премьера этой историко-приключенческой киноленты, снятой на территории Тюменской области.

Губернатор Александр Моор уверен, художественное произведение значительно способствовало активизации интереса россиян к тюменской земле: "Уверен, ни один зритель не останется равнодушным, кто-то по-новому посмотрит на исторические события, узнает подробности, а кто-то откроет Сибирь заново", - говорил губернатор.

Еще один уникальный перформанс, который также привлек внимание к Тюменской области всей страны, случился в Ялуторовске.

Тюменский Ялуторовск сделал заявку на звание "блинной столицы России". На масленицу 2019 года ялуторовские кондитеры сумели испечь трехметровый блин! Чтобы умудриться перевернуть это чудо кулинарии, авторам пришлось тренироваться. На суперблин было потрачено 5 литров подсолнечного масла, 1 тысяча яиц, почти 70 кг муки и 60 литров молока.

Стоит отметить, что тюменцы подошли к масленичному рекорду рачительно и с дальним прицелом. Событие выпечки блина не только само по себе стало событием, вокруг перформанса создали целую инфраструктуру проектов - просветительские, о кулинарных традициях Западной Сибири и другие.

Тюмень молодая: форум "Утро", креатив и первый выпуск будущих гениев математики

В 2019 же году Тюменская область стала радушной хозяйкой для форума молодежи Урала и Сибири. В Тюменском президентском кадетском училище принимали более тысячи участников форума молодежи шести регионов Уральского федерального округа "Утро-2019". И именно молодые жителю Тюменской области предложили новацию для форума - тему креативного капитала.

Впервые прозвучал последний звонок для 42 выпускников Областной физико-математической школы, аттестаты которым вручали губернатор Тюменской области Александр Моор и на тот момент министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

Рывок из "столицы деревень" в ТОП-5 лучших по качеству жизни в стране

В 2019 году Тюменская область вошла в число 5 лучших регионов России по индексу качества городской среды.

Высокую оценку эксперты и жители региона дали за комфорт, безопасность и насыщенность жизни в субъекте. Значительный вклад в такие результаты внесли эффективное выполнения мероприятий программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Впервые индекс был рассчитан в 2018 году, и с тех пор Тюменская область всегда находилась в топ-5 в России, а в 2024 году регион вообще уступил только Москве, Санкт-Петербургу и Московской области.