Новый глава Тобольска устроил кадровые перестановки

Глава Тобольска Петр Вагин на коллегии администрации города сообщил о двух кадровых назначениях.

На должность директора департамента градостроительства и землепользования назначена Анна Мациюк. Ранее она занимала должность заместителя директора департамента имущественных отношений. Зарекомендовала себя как грамотный, ответственный и перспективный сотрудник.

Директором МКУ "Имущественная казна Тобольска" назначен Дмитрий Павлов. После многолетней службы в органах внутренних дел работал в должности управляющего делами и начальником финансового управления департамента учета и материально-технического обеспечения в новом субъекте Российской Федерации – Запорожской области.

"Уверен, что его огромный опыт принесет пользу нашему городу", - написал Вагин в своем telegram-канале.