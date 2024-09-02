Лукашенко сообщил, чем запомнится олимпийский чемпион по вольной борьбе, легендарный Александр Медведь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера БССР и СССР, многократного чемпиона мира и Олимпийских игр Александра Медведя. Сегодня стало известно о смерти спортсмена.

"Примите искренние соболезнования в связи со смертью легенды мирового спорта Александра Васильевича Медведя. Ушел из жизни великий атлет, тренер, общественный деятель. Он трижды поднимался на высшую ступень олимпийского пьедестала, демонстрируя на ковре виртуозную технику и богатырскую мощь, был признан лучшим борцом вольного стиля в истории спорта", - говорится в соболезновании.

Президент подчеркнул, что Александр Медведь всего себя посвятил служению родной Беларуси, внес неоценимый вклад в развитие национальной школы борьбы и олимпийского движения.

"В памяти белорусского народа Александр Васильевич навсегда останется как воплощение силы, мудрости и патриотизма", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Легендарный советский и белорусский борец, трехкратный чемпион Олимпийских игр, семикратный чемпион мира Александр Медведь умер на 87-м году жизни. Причина смерти и иные подробности не уточняются.

"Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Александра Васильевича, Белоруссии и всему мировому борцовскому сообществу", - сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы России.

Отметим, что знаменосец сборной СССР на Олимпиаде 1972 г. в Мюнхене Александр Медведь был признан лучшим борцом вольного стиля в истории спорта и введен в Зал спортивной славы борьбы.