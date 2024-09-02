Путин прибыл в Монголию

Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Монголию. Он поучаствует в торжественных мероприятиях, посвящённых 85-летию совместной победы советских и монгольских вооружённых сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

В ходе переговоров главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития российско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства, проведут обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. Планируется подписание ряда двусторонних документов.

Предусмотрены также беседы Владимира Путина с Председателем Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии и премьер-министром страны, сообщает пресс-служба Кремля.