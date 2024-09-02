Песков: У России с Монголией нет проблем, связанных с решениями МУС

У России нет проблем с Монголией по вопросу признания этой страной юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии визита Владимира Путина в Улан-Батор.

"У нас нет такой проблемы на повестке дня. Именно с Монголией", - сказал представитель Кремля журналистам.

Путин 2-3 сентября посетит Монголию с государственным визитом.

На прошлой неделе в Кремле заявили, что не испытывают беспокойства по поводу визита Владимира Путина в Монголию, которая признает юрисдикцию Международного уголовного суда. Ранее МУС выдал ордер на арест российского президента.