02 Сентября 2024
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Фото: Александр Мурашко

Более 100 мероприятий: в Екатеринбурге подвели итоги фестиваля "Лето с РМК"

Проходивший в Екатеринбурге фестиваль "Лето с РМК" завершил свою работу. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, все завершилось яркими семейными выходными, посвященными проводам лета и подготовке детей к учебному году.

В субботу маленькие гости увидели спектакль Театра Вороны Капы "Сказки для флейты без оркестра, или Волшебные яблочки" и вместе с родителями обучились работе с веретеном. Вечером прошел кинопоказ – одно из любимых мероприятий завсегдатаев площадки. Зрители увидели фильм "Онегин".

Фестиваль "Лето с РМК" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Александр Мурашко

В воскресенье, 1 сентября, на фестивале был настоящий День знаний для будущих школьников. Он начался с мультфильмов и продолжился спектаклем "Приключения Незнайки в стране невыученных уроков", а завершился познавательной викториной. Повторить алфавит и вспомнить правила русского языка детям помогли родители, а с конкурсом рисунков на асфальте юные художники прекрасно справились сами. Дети рисовали свою школу, любимых учителей, учебники и даже сложные формулы.

Фестиваль "Лето с РМК" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Александр Мурашко

"Большая часть мероприятий на нашем фестивале приурочена к Году семьи. Нам очень приятно, что к нам приходят не просто семьями, но целыми поколениями – дети, родители, бабушки и дедушки. И каждому поколению здесь интересно", - рассказала организатор фестиваля "Лето с РМК" Александра Валиулина.

Фестиваль "Лето с РМК" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Александр Мурашко

Итоги таковы: почти за два месяца работы на фестивале прошли дни Благотворительного фонда РМК и Волонтерского центра РМК "Сила Урала", 17 концертов живой музыки и спектаклей, 16 мастер-классов и 15 спортивных тренировок. Было прочитано 10 лекций, гости посмотрели более 50 семейных фильмов и мультфильмов – всего более 100 мероприятий с неизменно большим количеством участников. Семейные выходные стали завершающими событиями креативной площадки.

Фестиваль "Лето с РМК" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Александр Мурашко

Фестиваль "Лето с РМК", посвященный 20-летию Русской медной компании, объединил творческие и волонтерские инициативы, спортивные и благотворительные проекты компании, а также в легкой и доступной даже ребенку форме показал, как добывается медь. Работа площадки стартовала 8 июля, а 15 июля прошло торжественное открытие фестиваля.

Фестиваль "Лето с РМК" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Александр Мурашко

Теги: Лето с РМК, фестиваль, итоги, мероприятия, Екатеринбург


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