Лукашенко: Без советского ядерного щита, который сконцентрирован в России, нас бы не было

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, общаясь со студентами вузов Витебской области, высказался о советском ядерном оружии. Глава государства напомнил, как создавалось ядерное оружие: благодаря усилиям Советского Союза у Соединенных Штатов, несмотря на все попытки, не получилось стать монополистом в этой сфере.

"А если бы этого не было? Если бы сегодня не было советского ядерного щита, который сконцентрирован в России, нас бы не было. Сегодня они не знают, что с нами делать: попробуют пожестче обойтись, будет ответ ядерным ударом. А это погибнет вся планета. А погибать они больше не хотят, потому что у них сытая и хорошая жизнь – у тех, кто принимает эти решения", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Напомним, 25 марта 2023 г. президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Российский лидер подчеркнул, что размещать оружие будут без нарушения обязательств по ДСНВ. По его словам, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.

В середине июня 2023 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия получила от РФ ракеты и бомбы, которые втрое мощнее, чем примененные в Хиросиме и Нагасаки. По его словам, тактическое ядерное оружие будет рассредоточено по территории страны и не будет храниться в одном месте.