В Прикамье жители поселка выйдут на митинг против открытия исправительного центра для заключенных

Жители поселка Комсомольский Пермского края выйдут на митинг против открытия исправительного центра для заключенных в центре поселка. Информация об этом опубликована в группе "Комсомольский онлайн" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Митинг планируется провести возле автобусной остановки, расположенной рядом с домом №16 по ул. Мира. Изначально хотели провести там, где планируется построить исправительный центр, однако власти не согласовали проведение мероприятия в этом месте. Протестная акция пройдет в 18.30.

"По согласованию с администрацией КМО митинг планируем провести 12 сентября", - говорится в сообщении.

Жители поселка также проводят сбор подписей против исправительного центра для заключенных. За три дня было собрано более 1100 подписей.