Суд смягчил сроки фигурантам дела о вымогательстве у Чемезова

Мосгорсуд смягчил сроки фигурантам дела о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

Коммерческому директору Ксении Собчак Кириллу Суханову срок лишения свободы сокращен с 7,5 до 5,5 года, бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому (Кузьмину) и журналисту Тамерлану Бигаеву - с 7 до 5 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.

Все трое были осуждены в феврале 2024 года. По версии следствия, за удаление публикации о Сергее Чемезове в Telegram-канале "Тушите свет" Суханов, Романовский и Бигаев требовали 11 млн рублей. В доме Собчак проходили следственные действия, но сама она не стала фигуранткой дела. В ноябре она публично извинилась перед Чемезовым. Ранее представитель госкорпорации заявил, что Чемезов просил о смягчении приговора для фигурантов дела.