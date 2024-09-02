Лукашенко: Франция, арестовав Дурова, забыла о свободе слова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в Витебске, заговорил о Павле Дурове и Telegram. Глава государства напомнил молодежи: не в гаджетах растет картофель, обязательно нужно трудиться и быть осторожными, чтобы не допустить манипулирования.

"Если ты взял телефон, сидишь там с утра до вечера, ты должен уметь этим пользоваться. Это очень серьезное оружие в руках тех, кто это оружие создавал, кто умеет им владеть. И как только это оружие выходит из повиновения тех, кто его держит в руках, будет как с Павлом Дуровым во Франции – быстро упекут и забудут про свободу слова и прочее. Это вы должны понимать и осознавать", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

24 августа французские власти задержали Павла Дурова в парижском аэропорту. Бизнесмена поместили под стражу в рамках расследования сразу 12 преступлений, в том числе соучастия в администрировании онлайн-платформы для содействия незаконным транзакциям в составе организованной группы, в приобретении, транспортировке, хранении, предложении либо продаже наркотиков, в отказе от предоставления по запросу компетентных органов данных либо документов, необходимых для разрешенных законом перехватов данных и др. 28 августа Дурова отпустили под судебный надзор и залог в 5 млн евро. Он должен отмечаться дважды в неделю в суде и не может покидать Францию.