Для бывшего замглавы первоуральского "Водоканала" запросили 5,5 лет колонии

В Первоуральске прокуратура просит отправить в колонию бывшего заместителя директора местного ППМУП "Водоканал". Сергея Матафонова обвиняют в получении взятки, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.

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По версии следствия, в 2019 году фигурант получил взятку от предпринимателя, выполнявшего работы по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения Первоуральска. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сумма взятки составила 750 тысяч рублей, а деньги были переданы за общее покровительство деятельности бизнесмена, в том числе за беспрепятственную приемку выполненных работ.

"В дальнейшем обвиняемый убедил директора ООО "Ремонтно-строительное управление №12", с которым был заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ в рамках реализации инвестиционного проекта по модернизации насосно-фильтрованной станции, в необходимости заключения с вышеуказанным предпринимателем договоров подряда на сумму свыше 6,5 млн рублей на выполнение некоторых видов работ", - говорится в материалах дела.

Также следствие установило, что Матафонов приказал своему подчиненному направить работника для строительного контроля за ходом земляных работ на земельном участке сына. Кроме этого, в августе 2023 года по указанию замглавы "Водоканала" строительный материал и оборудование на сумму более 25 тысяч рублей со склада ППМУП доставили на участок сына и использовали при строительстве и обустройстве канализационного колодца.

Как отметили в прокуратуре, сам подсудимый признал свою вину. Гособвинитель в ходе судебных прений попросил назначить ему 5,5 лет колонии общего режима, с лишением права занимать должности на госслужбе и органах местного самоуправления на 7 лет. Суд вынесет свой приговор позже.

Напомним, Сергей Матафонов был задержан в феврале нынешнего года на совещании по коммунальным проблемам. На тот момент он был врио начальника первоуральского "Водоканала". Его уголовное дело передали в суд в начале июня.