Будущих авиамехаников по эксплуатации и ремонту самолетов и БПЛА готовят в Астраханской области

Обучение новым специальностям проходит в военном учебном центре, действующем на базе Астраханского государственного университета имени В. Н. Татищева. Сегодня в ходе рабочей поездки базу посетил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Это первое и единственное в Астраханской области подобное учебное заведение Министерства обороны Российской Федерации. Оно открылось в декабре 2022 года.

Здесь студенты могут освоить военно-учётную специальность сержантского и рядового состава по обслуживанию авиационной техники и применению беспилотных летательных аппаратов в интересах Воздушно-космических сил. Занятия проходят без отрыва от основного обучения в университете, по итогам выпускники ВУЦ получают воинское звание сержанта или солдата запаса.

Для размещения военного учебного центра было выделено отдельное трёхэтажное здание, а также территория под строевой плац, тактическое поле, стоянки вооружения и военной техники. Здание площадью 3 тыс. кв. м было открыто в сентябре 2023 года.

Выделенная учебно-материальная база позволяет в полном объёме обеспечить проведение всех видов занятий как в аудиторном фонде, так и на прилегающей к зданию территории.

На сегодняшний день в военном учебном центре обучается свыше 200 курсантов.