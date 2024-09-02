В Астраханской области открыли новые современные корпуса студенческих общежитий

Два современных девятиэтажных здания Астраханского государственного университета имени В.Н. Татищева смогут принять 900 студентов. Новые корпуса оснащены всем необходимым для отдыха и подготовки к занятиям. В торжественном открытии принял участие губернатор Игорь Бабушкин и заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.

«Президент России Владимир Путин поставил перед нами задачу обеспечить доступное и качественное образование в регионах. И создание комфортных условий для жизни студентов – один из важных шагов к её реализации», – сказал Игорь Бабушкин.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев отметил, что на этом строительство объектов в сфере образования не заканчивается. До 2030 года будут отремонтированы и построены не менее 800 зданий по всей стране.

Жилой объект обустроен помещениями в виде блоков, в которых будут размещаться студенты. Планировка здания отвечает современным стандартам: помимо комнат, в каждой из которых смогут проживать два студента, в блоке предусмотрена прихожая, кухня, душевая и санузел.

Общежития оборудованы всем необходимым для комфортного проживания студентов: современной мебелью, сплит-системами и кухнями с бытовой техникой. На первых этажах расположены комнаты для проживания людей с ограниченными физическими возможностями, в том числе слабовидящих, слабослышащих и с нарушениями опорно-двигательного аппарата. На втором и последующих – помещения для учебных занятий и досуга. Кроме того, предусмотрены прачечная, сушильная, гладильная комнаты и технические помещения.

В астраханские вузы традиционно поступают студенты из других регионов и стран. В настоящий момент в Астрахани учится 5 тысяч иностранных студентов и более двух тысяч из них – в АГУ.