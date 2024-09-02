Замкомандующего Ленинградским военным округом задержан по делу о взятке

Задержан замкомандующего Ленинградским военным округом Валерий Муминджанов. Как сообщил Следственный комитет РФ, генерал-майор проходит в качестве фигуранта по делу о взятке в особо крупном размере. Сумма взятки, по предварительным данным, составила больше 20 миллионов рублей.

Муминджанов занимал должность руководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны и отвечал за вещевое обеспечение военнослужащих. По версии следствия, он получил взятку на сумму за то, что способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах Минобороны, в том числе на территорию проведения СВО, на сумму более 1,5 миллиардов рублей.

Установлено, что в собственности Муминджанова и его семьи находится недвижимость в Москве и Воронеже на общую сумму более 120 млн рублей. Законность их приобретения сейчас проверяется.