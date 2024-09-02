Shot: Взрыв произошел в жилом доме в Новороссийске

Взрыв произошел в жилом доме в Новороссийске, сообщает SHOT.

Предварительно, в девятиэтажке на улице Видова взорвался бытовой газ. По информации телеграм-канала, горит квартира на четвертом этаже, в результате взрыва выбиты стекла.

На месте ЧП работают пожарные. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что 12-летняя девочка, пострадавшая при взрыве газа в доме на улице Сибирская в Нижнем Тагиле, умерла в больнице. Таким образом, число погибших при обрушении дома выросло до 11 человек.