АТОР: Туристы застряли во Внуково из-за веерных задержек рейсов в Турцию

В аэропорту Внуково застряли российские туристы, столкнувшиеся с задержками рейсов турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), вылета в Турцию ожидают десятки человек. Отмечается, что веерная задержка рейсов Turkish Airlines наблюдается с минувших выходных.

Так, вылет рейса авиакомпании ТК3955 Москва-Анталья уже несколько раз откладывался со вчерашнего дня. Судя по онлайн-табло авиагавани, вылет вновь перенесли - на 18.15. Помимо этого, многочасовые задержки наблюдаются и у ряда других рейсов Turkish Airlines.

В АТОР сообщили, что в связи с веерной задержкой у авиаперевозчика есть сложности с полетами по расписанию и в обратном направлении из Турции в Москву. Также на 6-9 часов задерживаются вылеты в Анталию и Даламан из Петербурга.

В начале июля в аэропорту Антальи наблюдались массовые задержки рейсов за рубеж, в том числе в Россию. Как писали местные СМИ, причиной массовых сбоев стала забастовка авиадиспетчеров. Кроме того, сказывается высокий туристический сезон. Даже до его начала международный терминал в Анталье с трудом справлялся с потоком пассажиров, отмечала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.