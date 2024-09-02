В Сургуте умерла потерпевшая по делу невестки и летчицы пилотажной группы богатейшего депутата Барсова

В Сургуте умерла потерпевшая по делу невестки и летчицы пилотажной группы богатейшего депутата Барсова, сообщает Telegram-канал "Погоны и галстуки".

По данным канала, у сургутянки в детстве был диагностирован порок сердца, ранее она перенесла хирургическое вмешательство. Сообщается, что потерпевшая "умерла неожиданно, во сне". Теперь дело по обвинению в оказании некачественных услуг летчицы "Барсов" Снежаны Игнатенко и невестки депутата Барсова Анастасии может развалиться, если родственники откажутся от участия в уголовном процессе

Девушка обвиняла "Барсов" в том, что была "смертельно испугана" после полета на частном самолете. Она обратилась в прокуратуру с жалобой на Барсову и Игнатенко. Депутат Барсов называл инцидент провокацией.

По версии следствия, Барсова привлекла пилота Игнатенко к выполнению индивидуальных учебно-тренировочных полетов с выполнением фигур высшего пилотажа на самолете, на котором сложный пилотаж запрещен. Анастасия Барсова занималась общей организацией, рекламным сопровождением, обработкой звонков, встречала потребителей услуг на аэродроме, принимала у них деньги и платила пилоту.

Игнатенко непосредственно проводила полеты.