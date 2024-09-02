Трое пострадавших в жесткой посадке Ан-2 остаются в больницах

В Минздраве Северной Осетии рассказали о состоянии пострадавших в катастрофе с Ан-2.

"Один из пациентов в стабильно тяжёлом состоянии переведён в отделение сочетанной травмы. Пациент 1958 г.р. остаётся в крайне тяжёлом состоянии в отделении реанимации. В отделении реанимации Республиканской детской клинической больницы находится мальчик 2013 г.р. в стабильном состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет. Еще двое детей сегодня выписаны из больницы и переданы на амбулаторное наблюдение", - сообщает в своем telegram-канале республиканское Министерство здравоохранения.

31 августа при выполнении планового упражнения и произведя выброску шести парашютистов в горной местности Пригородного района Северной Осетии – Алании произвел жесткую посадку самолет Ан-2. На момент взлета на борту находилось 13 человек, из которых трое – дети. В результате трое взрослых и один несовершеннолетний получили различные травмы.