Бывший замминистра обороны Попов не будет обжаловать арест

Бывший замминистра обороны России Павел Попов, арестованный по делу о мошенничестве, не будет подавать апелляцию на свой арест. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Игорь Дюкин.

По его словам, обвинение Попову пока не предъявлено.

О задержании Попова Следственный комитет сообщил 29 августа. В тот же день суд отправил его под арест до 29 октября. Попов просил не заключать его под стражу, а избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. По данным следствия, экс-замминистра обороны организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот".

Попов был освобожден от должности и уволен с военной службы указом президента РФ 17 июня. Как стало известно, в собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах Москвы, Московской области и Краснодарского края. Общая стоимость объектов составляет более 500 млн рублей.