02 Сентября 2024
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье арестован военный, подозреваемый в убийстве женщины и дочери

Подозреваемый в убийстве женщины и ее семилетней дочери в Чусовом арестован и пробудет в СИЗО минимум до 29 октября. Соответствующее решение принял Пермский гарнизонный военный суд, сообщает портал Properm.ru.

Поскольку на момент совершения преступления подозреваемый являлся военнослужащим, уголовное дело об убийстве двух лиц было передано в военно-следственный отдел по Пермскому гарнизону, а меру пресечения избирал военный суд.,

Напомним, тела убитой молодой женщины и ее маленькой дочери были найдены 29 августа в квартире одного из домов в Чусовом Пермского края. Подозреваемым стал сожитель жертвы. Его объявили в розыск, и 31 августа он был задержан, после чего ему предъявили обвинения.

В 2022 году обвиняемый в убийстве, после освобождения из колонии, где отбывал срок за разбой, в августе того же года совершил изнасилование и убийство 23-летней медсестры. В феврале 2023 года Чусовской городской суд приговорил его к 20 годам заключения в колонии строгого режима за это преступление. В августе 2023 года, находясь в одной из колоний Соликамска он подписал контракт и отправился в зону боевых действий на СВО.

Согласно информации СМИ, ему был предоставлен отпуск от командования, он вернулся в Чусовой, где вновь совершил тяжкое преступление.

Теги: мать, дочь, уголовное дело, убийство


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